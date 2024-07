“¿Salud por decreto?”

El Decreto Ejecutivo 312 de fecha 26 de junio del 2024, que dispone que en 90 días se operativicen todos los equipos de diagnóstico médico, flagrantemente violenta el Estado de derecho, su redacción arbitraria, demuestra desconocimiento craso de las obligaciones que tiene el Estado para asegurar una adecuada distribución de los ingresos en las áreas más sensibles y humanitarias.

Las políticas económicas se orientarán al bienestar de los ecuatorianos; las políticas de salud por sus características de solidaridad, eficiencia y equidad, requieren el cumplimiento estricto del Estado en el suministro de las partidas económicas suficientes y necesarias para la provisión de insumos médicos y mantenimiento de equipos de diagnóstico, garantizando la salud y el bienestar de los ciudadanos. No se recupera por decreto.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador

Correa-Nebot-Noboa-Abad = Cuba-Zuela

Correa empoderó a las pandillas y pasaron de unas pocas a cientos con unos 15 mil miembros, la más grande y llegaron a la Asamblea. El Correa-Moreno-Glas solo cambio nombres a la Supercom con 428 sanciones a medios, criminal Senain… y dieron golpe a Moreno. Correa puso en segunda vuelta a Lasso y el Correa-Nebot-Lasso dejó que, “la delincuencia sobrepasará cárceles y calles”. Al querer romper el pacto: Golpe de Calle, Asamblea y CC, Muerte Cruzada y Fraude Exprés. Noboa de penúltimo pasa segundo y el Correa-Noboa-Nebot-Abad, ¿con indulto a Correa, ilegal porque es prófugo y no está preso? ¿Qué la Justicia debe ser para todos, o sea para usted también Vice Abad en caso Nene? ¿Y fiasco de Asamblea es muy probable que no dé luz verde? ¿Presi lo denunciará o mejor, no tuvo que hacer el trabajo difícil?¿El narco socialismo infiltró la Justicia, el CNE…, para dejar impunes y libres a los zurdos y elegirlos con timo? El Plan Fénix es: ¿subir el IVA, combustibles y otros, condonar deudas a pudientes, más deuda y el crimen sigue pese al “sacrificio patriótico de FF.AA. y Policía que terminarán embarradas si la violencia e impunidad viene de arriba”? Con la misma Asamblea desde 2006, robar un salario mínimo no era delito, paran Consulta Parche, quieren la cabeza de Diana: ¿solo resta que me maten, ¿ser glosado es mérito como Muñoz y la quiebra de TAME, el papá y el Hotel Quito que los chinos solo pagaron $1M de $30.8M, ¿iban a botarlo y no son dueños?, etc. ¿Lo de Glas fue presión de EE.UU.? Sigue el crimen, secuestros, vacunas…, quién cumplirá orden RC5 de “desdolarizar”, etc. Inicia jolgorio electoral. Noboa ofreció, no cumplió y pactó. ¿Sin Villa y la Fiscal, directo a Cuba-Zuela?

Juan Carlos Cobo Rueda