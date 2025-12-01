Cartas a Quito / 1 de diciembre de 2025

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El standard de la narcocultura

El otro día me topé con unas reseñas en un foro de internet sobre una película de culto, que seguramente muchos conoceréis: “Scarface”. Lo que me perturbó del asunto es que muchos de los que comentaban en el foro, habían malinterpretado el mensaje de la película por completo. A Tony Montana, lo veían como un ejemplo a seguir, un tipo dispuesto hacer lo que sea por dinero y poder, cuando en realidad era un asesino, cocainómano, con unos celos casi incestuosos por su hermana.

El mensaje de la película si se tiene dos dedos de frente es que el mundo del crimen te lleva tarde o temprano al abismo. Pero esta suerte de narcocultura se ha visto reforzada en Latinoamérica, por culpa de productos culturales que idolatran este germen social: las series de narcos, el reguetón, los narcos corridos, además de las propias redes criminales que incitan jóvenes a seguir estos caminos.

Ello explicaría el sector social que vemos reflejado a través de memes en internet representados con los personajes de Dreamworks: “Shrek y Fiona”. Intencionados a parodiar este tipo de familias con la necesidad de aparentar tener más de lo que en realidad tienen. Piénsenlo, muchos de ellos tienen IPhones, televisores, pantalla plana, relojes, rolex, mientras que las paredes de sus casas siguen sin enlucir o pintar. Un standard que se ha vuelto el denominador común entre familias que buscan aliviar la angustia existencial de la pobreza de cualquier modo.

Marc Pardo

Because el técnico “Beccacece está hace rato en offside”

En realidad, es el “offside de los dirigentes de la FEF” desde hace rato, por los intereses económicos y políticos que someten al fútbol, otras disciplinas y todo el país. Hace rato y según comentarios públicos por el éxito de la “Tricolor y los jugadores”, clasificados segundos por el aporte de excelentes pateadores de las canteras de los equipos profesionales como el Independiente del Valle. También, en años anteriores clasificamos con entrenadores y jugadores buenos. Muchos brillan en el extranjero como los “mejores”, sin descartar a ninguno como el gran Moisés, Pacho, Hincapié, Plata, Campana, Páez, Valencia…, y los del torneo nacional. Vaivén de entrenadores y “el juego del equipo en conjunto no convence por falta de goles, humildad, confianza, triunfo y jerarquía; actitud y juego por el que brillan en el extranjero”. ¿Y parecen otros jugadores? ¿Se necesita un paso más de jerarquía y plus del entrenador o cambio obligatorio por falta y fuera de juego, pero ya? ¿Quién poco escucha y corrige con tan buen plantel para la arena de la Copa Mundial 2026? ¿Brasil por su mal juego, contrató a C. Ancelotti? “No se puede desaprovechar este mundial con semejante plantilla internacional y local”. Se aspira pasar más allá de la segunda fase y soñar con más. Torneo con más equipos en Canadá, EE. UU. y México, con latinos que viven allí, más los de América y Europa. ¿No un fiasco para la afición del Ecuador, el mundo y los jugadores? ¡Vamos linda Tricolor, a ganar y llegar a lo más alto!

Juan Carlos Cobo Rueda