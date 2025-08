Julio 2025

Se cierra julio de 2025, mes en que se conmemora la fundación de Guayaquil, con numerosas anécdotas por compartir. Su partida es definitiva, dejando un legado de enseñanzas y noticias que forjan historia. Aunque algunas sean positivas y otras negativas, todas son precedentes valiosos que nos permiten avanzar hacia nuestro porvenir y alcanzar nuestras metas, dejando un impacto duradero en cada mes del año. La vida es valiosa y merece ser vivida dejando un legado significativo. Al concluir un mes con nostalgia, comienza otro lleno de esperanza, nuevas metas y visiones por vivir y trabajar hacia un objetivo claro en nuestra vida. Ser buenos ciudadanos implica disfrutar y cuidar nuestro medio ambiente, reciclando en casa y educando a los niños para proteger el planeta sin contaminar. En este nuevo mes, seamos ejemplos de vida y dejemos huella como ciudadanos responsables. Solo mediante la educación en valores y el rechazo a la violencia y las armas, que únicamente sirven para arrebatar la vida, podremos erradicar la violencia, porque nadie tiene derecho a quitar la vida a otro y quien lo haga enfrentará consecuencias negativas, por lo que es mejor optar por la vía pacífica. Espero que estas palabras alcancen a muchos ciudadanos para que vivan con verdadera felicidad y disfruten al máximo esta única vida, les deseo un excelente inicio de mes y los invite a dejar atrás los traumas del pasado que no les permitirán avanzar y crecer. Recuerden que se vive una sola vez y mientras se tenga pasión y devoción se disfruta la vida. No a la droga y Sí a la vida, haz la prueba y verás lo maravilloso es la vida.

Juan Carlos Andrade

El anticipo de obra y su nueva norma

A diferencia del proceso de intercambio comercial de un bien (mercadería), que se hace en un instante y el pago es dando y dando. La compra-venta de la obra es suigéneris, lleva tiempo y el pago se realiza por partes. Una parte es el anticipo de obra, que es la cantidad de dinero que el comprador (contratante) entrega al vendedor (contratista) antes de iniciar la construcción de la obra y, la otra es pagada mediante planillas periódicas conforme va apareciendo la obra. El anticipo nace como ayuda del contratante (Estado) para compensar la subida del precio de los materiales, a causa de la galopante inflación de fin del siglo XX, cuyo valor se obtiene de aplicar un porcentaje al monto del contrato, porcentaje que es determinado al real antojo y conveniencia del contratante, abriendo la puerta a la corrupción. Para contrarrestar este mal, el Sercop en el 2015 normaliza este porcentaje con un tope superior del 50 %. Los contratos de obra pública tienen un anticipo igual la mitad del monto del contrato, valor que asusta y perturba al contratista y no sabe qué hacer, malgastar naturalmente, la corrupción se fortalece. En estas circunstancias aparece la Ley de Integridad Pública y su Reglamento publicado el 23 de julio de 2025, artículo 265, donde se deroga el porcentaje 50% y se sustituye por un rango, mínimo 20% y máximo 35%, norma sin respaldo técnico difícilmente será solución, porque el porcentaje del anticipo no es subjetivo. Al comienzo del siglo XXI, cuando el Ecuador está dolarizado, el objetivo del anticipo de obra ya no tiene sentido, sin embargo, se mantiene. Para evitar el mal uso, es necesario cambiar su concepto, antes fue una compensación, ahora debe ser parte del capital de operación, cuyo porcentaje será calculado, con variables como: monto del contrato, plazo, capital de trabajo del contratista, cronograma valorado, eficiencia. De tal manera que cada contrato tenga su porcentaje propio. En fin, la norma propuesta, no parará la corrupción, sí, perjudicará al contratista pequeño y premiará al grande.

Marco A. Zurita Ríos