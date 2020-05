Debemos seguir previniendo el contagio del covid-19

LEA TAMBIÉN

Después de un mes de aislamiento domiciliario, ya pensamos en que debemos salir en las zonas de menor contagio, pero mientras nuestro nivel de conciencia y educación siga siendo elemental corremos peligro; pues según cifras oficiales cada cuatro de diez infectados se pasean por las calles y no toman precauciones, como llevar mascarillas que evitan el paso masivo de la saliva o de las secreciones con las partículas virales.

Puede darse un rebrote del covid-19 como ha sucedido con epidemias como el dengue, que hace 30 años lleva cinco mil casos en el Ecuador porque la gente no entiende que no debe propiciar criaderos de mosquitos; desgraciadamente existen condiciones ambientales predominantes en grandes zonas de Guayaquil, como son la falta de agua potable, acumulación de aguas negras, viviendas sobre aguas estancadas, basura… una permanente amenaza pública.



No hay que dejar puertas abiertas en donde en cualquier momento puede entrar el contagio y el rebrote del covid-19; los programas preventivos deben continuar y los ciudadanos acatarlos.