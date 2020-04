LEA TAMBIÉN

Ante la crítica situación originada por la pandemia covid-19, crisis petrolera, déficit fiscal, paralización de la economía y el confinamiento de los conciudadanos; considero que el Gobierno nacional debe tener un plan global para la reactivación económica del país, y en él debe estar contemplado el reinicio de la operación aero comercial, ante esto me permito recomendar acciones indispensables para la reactivación de esta importantísima actividad económica:

1.- Con la finalidad de reactivar a este sector, el Gobierno nacional debe reducir el precio del combustible estableciéndolo al precio internacional actual; 2.- El reinicio de la actividad aero comercial en el país debe ser inicialmente solo con la operación nacional y de manera paulatina, controlada y normada (no permitir posibles contagios de origen externo); 3.- Al ser las tasas, componentes del costo de un boleto aéreo es indispensable la reducción de los valores de: tasas aeroportuarias, seguridad aeroportuaria, navegación aérea, etc..; 4.- Establecer itinerarios de vuelos que no permita cruce de pasajeros en la salas de los aeropuertos..



La Dirección de Aviación Civil es la responsable directa de establecer protocolos o boletines de seguridad en el reinicio de las operaciones aéreas en esta crisis, deben establecer protocolos: 1.- Los operadores de aeronaves deben proporcionar suficientes máscaras faciales para los pasajeros con los estándares quirúrgicos; 2.-Los operadores de aeronaves y aeródromos deben tener soluciones desinfectantes para manos para empleados y pasajeros; 3.- La configuración de la aeronave debe considerar el grado de separación de los pasajeros en toda la cabina (ejemplo, en una fila de 3 asientos, el asiento del medio debe estar vacío); 4.- Garantizar el distanciamiento social durante el check-in, control de seguridad, pre embarque y desembarque 5.-Realizar el embarque de pasajeros máximo de 2 a 3 filas a la vez; 6- Limpiar y desinfectar la aeronave utilizando sustancias que contengan 62% - 71% de alcohol etílico, 0.5% de peróxido de hidrógeno, o Hipoclorito de sodio al 0.1%.