Reflexión emocional y comercial ante la pandemia

Es importante tener una actitud positiva frente a la cuarentena, evita la ansiedad esto te hará comer más en casa o beber por aburrimiento o nostalgia. Aprovecha este tiempo valioso para reflexionar los verdaderos valores de la vida y no necesariamente los materiales. Hacer ejercicios mirar el cielo por la ventana, no te postres en la cama viendo una serie tras otra es como seguir huyendo de la realidad. Evita la mentalidad de acostarte a dormir hasta que esto pase. Busca aprender algo diferente desempolva un viejo libro o una revista. A nivel comercial si dependes del día a día. Analiza tu entorno como los comerciantes hacen ajustes para procurar un ingreso tal vez con un producto diferente a lo acostumbrado y su nueva logística de hacerlo llegar al consumidor. Tus aliados estratégicos no dejan de ser los servicios externos motorizados. O también si eres mecánico puedes publicar tus servicios a domicilio para realizar reparaciones básicas, mantenimiento o diagnóstico, claro en los horarios permitidos y siguiendo el protocolo de bioseguridad. Si no te queda mucho que comer importante conocer que los vegetales, semillas, y frutas también ofrecen los nutrientes necesarios. Si tienes opción de poner maceteros en tu casa siembra tomate, pimiento, rábanos o zanahorias no es complicado. Utiliza esta oportunidad mundial para re ordenar tus pensamientos y corregir el timón de tu vida para poder orientar o aconsejar sobre la vida a tus seres queridos. Aprende a vivir con equipaje ligero no te aferres a la materia no te la podrás llevar a ningún lado cuando te toque partir de este maravillosa experiencia llamada vida. Controla tu orgullo para que tengas los pantalones para pedir perdón o perdonar a los demás. Si tus seres queridos experimentan no poder comer lo que acostumbraban comer, eso ayuda como agente gatillador para apreciar y recordar lo que sobrabas en el plato y lo tirabas a la basura sin dar la oportunidad de que coman otros de ese plato incluyendo perros callejeros o aves. Trata de sacar lo bueno y genuino en ti y todo lo negativo deséchalo de tu vida. Esta pandemia va a pasar y ojalá no olvidemos la lección de vida.