Carta al Presidente

Mi nombre es Luz María Castelo de Iturralde de 89 años, que junto a mi esposo ya fallecido y como la mayoría de los ecuatorianos, ha trabajado toda su vida para poder vivir y educar a mis 6 hijos.

Me dirijo a Usted, porque siempre lo he oído hablar de justicia y de su disposición para aplicarla en todos los campos. Por esta razón me permito solicitarle que se haga justicia en lo referente a las expropiaciones del año 2011, en la Provincia de Imbabura, para la construcción de Yachay, el fallido proyecto de “La ciudad del conocimiento”.



Mi esposo, Ing. Luis Iturralde Espinosa, entre otras obras para el desarrollo de la provincia, fue el promotor y ejecutor de la construcción del canal de riego para la parroquia Salinas de Ibarra y sus alrededores. Esta zona era árida y poco apta para la agricultura; y vista esta iniciativa, el gobierno ejecuta entonces un canal de riego de mayor capacidad y cobertura, transformando el Valle de Salinas. En algunos años, con el trabajo y el esfuerzo de las familias que compramos estas tierras con créditos bancarios, se convirtió en una de las mejores zonas productivas de Imbabura.



Sin tomar en cuenta este esfuerzo y sacrificio de muchos años y las inversiones realizadas, el gobierno anterior expropió más de 4200 hectáreas a más de 160 familias, dejando sin trabajo a un número importante de personas que vivían de las labores en estos campos, con el objeto de construir un proyecto desmesurado y lejos de la realidad y prioridades del país.



Esta expropiación fue hecha con la promesa de pagar el valor justo del mercado. Pero en mi caso como el de mi familia, fuimos perjudicados en la medida en que se nos pagó a un precio por debajo del mercado, estipulados por los peritos de los juicios que se llevaron a cabo, obligándonos a liquidar así una de las mejores ganaderías existentes de la provincia. Dejándonos además sin ingresos para vivir y llegando a afectar mi propia salud.



Lo justo sería que se nos devuelvan nuestros terrenos pues el objetivo por el cual fueron expropiados no se ha cumplido. Actualmente el Gobierno ha decretado la liquidación de la empresa Siembra E.P., organismo gubernamental encargado del manejo de estos predios. De acuerdo a la justicia que Usted proclama, solicito que a los antiguos propietarios nos devuelvan nuestros campos de manera prioritaria.