Carta al presidente Lenín Moreno

Señor Presidente Lenín Moreno, le escribo esta carta en la desesperación de ver como nuestro país no toma un rumbo cierto y con objetivos claros, el pan nuestro de cada día es escándalo y escándalos de corrupción de su antecesor, mi pedido es que usted salga por las calles de la ciudad de Quito nomás, y vea en los rostros de nuestros compatriotas la desesperanza en la que nos estamos desenvolviendo día a día.

Nunca he estado a favor de derecha o izquierda, he estado a favor de la no corrupción y contra el infame robo a las arcas de un país, si bien es cierto hay que fiscalizar a su antecesor, no es menos cierto que debe crear fuentes de empleo para sus compatriotas que para eso lo eligieron, no puede ser posible que no se den cuenta que en toda crisis en la historia, quien ha sacado adelante a un país es la obra pública pero sin corrupción.



Se dice ahora “con Correa estábamos mejor y aunque robó había trabajo para casi todos, ahora no hay para nadie’’.



Le escribe un profesional desesperado por cuanto no hay trabajo, espero que al leer esto usted, le remueva el corazón y haga algo.