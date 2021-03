Con qué facilidad entran y salen, muy bonito, diría mi abuelita; hacen, deshacen, usan y abusan y no pasa nada, “renuncian”… ¿Y quién responde?, escuchamos hablar fuerte y con arrogancia: “Los pobres quieren todo gratis”, ¿en qué parte nos perdimos?... Las vacunas eran para el pueblo, para los que están arriesgando su vida para cuidar las nuestras… Pero hasta aquí los beneficiados han sido los ricos, se han dispuesto las vacunas como lujo, no nos regresan ni a ver, olvidaron que estamos muriendo lentamente, si no nos mata el covid, lo hará el hambre, el desempleo, la depresión, el miedo… ¿Saben cuántos médicos, periodistas, ecuatorianos que si no trabajan no comen, y tantos otros que fueron contagiados a pesar de estar cuidándose, han muerto?... y ¿saben cuántos han sido vacunados?... ¡Cómo me dueles Ecuador!, ¿dónde están los derechos humanos?, ¡a quién nos quejamos!... ¿Quiénes aprovechan todo gratis? ¡Queremos vivir! ¡tenemos el mismo derecho¡