Nuevas formas de educación

A raíz de la aparición del virus y posterior confinamiento, se han buscado diferentes formas para que la educación no se resquebraje. No solo hablamos de clases virtuales si no que hay profesores que han ido más allá, o que frente a la pérdida de su trabajo por recorte de personal han buscado nuevas estrategias para seguir enseñando. Así varios profesores han abierto cuentas en redes sociales para seguir enseñando. Una de las redes sociales que más impacto ha tenido en los últimos años es TikTok y está siendo aprovechada para enseñar. Aunque parezca algo sin sentido es increíble el impacto de esta red social tanto en los jóvenes como en la vida del profesional dueño de la cuenta. Por ejemplo, Jeffrey Navarro cuenta con más de 4.7M de seguidores. A través de videos de un minuto explica cómo resolver ejercicios matemáticos que parecen complicados. En mi opinión, la educación ha entrado en evolución adaptándose para llamar más la atención de los jóvenes.