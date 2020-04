Merecido reconocimiento y gratitud eterna

LEA TAMBIÉN

Si es verdad que esta mortal pandemia nos tiene a todos aterrados, nerviosos y desanimados , ello no impide que debamos reconocer y agradecer de rodillas el esforzado, valiente y desinteresado trabajo de todas aquellas personas que, sin distinción de razas, idiomas, credos, religiones, velan y se preocupan por nuestra salud y por nuestra subsistencia, especialmente aquellos benditos seres que, con sus mandiles blancos y su escasa protección, tratan de salvar vidas a costa de las suyas y las de sus familiares; aquellos ángeles que, sin duda alguna, nacieron y están predestinados para hacer el bien; aquellos que pernoctan por cuidar a sus pacientes y en cuyo rostro no solamente se refleja el cansancio de sus desveladas noches, sino también el profundo dolor y la impotencia frente a las temidas acechanzas y embates de la muerte.

No dejaremos de mencionar a los personajes que, pese al peligro que representa este virus asesino, se sacrifican por mantenernos vivos: enfermeros, farmacéuticos, conserjes, empleados de mantenimiento, policías, militares, proveedores, agricultores, repartidores de alimentos e insumos, cajeros, choferes de ambulancias, empleados de funerarias, etc. cuya denodada y permanente labor es digna de elogio y merecedora del reconocimiento ciudadano y de los gobiernos de turno.



Quiero exhortar a los señores gobernantes, asambleístas, políticos, deportistas, artistas, etc. cuyos elevados ingresos y prebendas, en la mayoría de los casos, no son compatibles con el trabajo que desempeñan para que, haciendo conciencia de la situación, donen sus sueldos y más beneficios económicos ahora que, más que nunca, el país necesita de su aporte.