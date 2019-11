Carta a Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

Después de cumplir con los requisitos para candidatizarse a presidente de la República, el 24 de mayo del 2017 usted asumió uno de los trabajos más cotizados y difíciles. Dirigir una nación es una tarea llena de conflictos y problemas, sumando un sinnúmero de enemigos políticos.



Cuando usted asumió su candidatura, los opositores fueron muchos. Han criticado cada una de sus acciones sin pensar la dificultad y responsabilidad que cada decisión trae consigo. Las últimas decisiones que se tomaron en el decreto 883 fueron la muestra fidedigna de lo dicho.



Personas de diferentes clases sociales salieron a las calles a protestar, causando inestabilidad a la paz y a la economía de todo el país. Después de las negociaciones dicho decreto quedó sin validez. La toma de estas decisiones no debió ser nada fácil y encontrar una solución que ayude al país y mantenga la tranquilidad, debe ser aún más complicado.



Señor Presidente, tengo que declarar que al momento de su elección no me sentía identificada con usted ni con sus ideales y sigo sin ser seguidora de muchas de las decisiones. Aún así, el motivo de esta carta es para mostrarle mi gratitud y apoyo frente a las medidas que crea necesarias para el desarrollo idóneo del Ecuador.



Camila Isabel Gómez Carrión