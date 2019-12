Carta para un lector 

LEA TAMBIÉN

Estimado lector. Quiero agradecerle por leer mis opiniones, algunas de las mismas usted las compartirá, otras no, tendrá un criterio contrario, así nos enriquecemos, porque nadie es dueño de la verdad. Miramos al mundo que nos rodea desde nuestra óptica, a veces vemos bien, y en ocasiones, nuestra ceguera o nuestro apasionamiento, nos hace mirar lo que no queremos mirar o simplemente miramos demasiado.

En este nuevo año que comienza, es mi deseo, que le vaya bien en todo lo que emprenda, quisiera sugerirle, que no sólo se quede en el deseo, sino que haga algo, para que su deseo se cristalice, viva en la verdad y no permita que la mentira le engañe, actúe con justicia, que sus hechos hablen más que sus dichos. No acepte, no permita, no se deje herir, por la envidia o los celos de los demás, sea usted una persona noble, bendiga, a quienes le maldicen, sonríale a la vida, sea optimista. Perdone, cuando deba perdonar, sea diferente, marque la diferencia, que sus huellas sean seguidas por quienes le aprecian y valoran lo que usted hace y es. Sea capaz de buscar a Dios, sea sabio, tome las mejores decisiones, comprométase, no le huya a la responsabilidad, quienes tienen una conducta esquiva, tarde o temprano pierden por su indecisión. No le tema al fracaso, levántese, y siga intentando, mire a los problemas como una bendición, a través de los mismos, usted descubrirá a sus amigos y a sus enemigos.

Yo proclamo para su vida, que vendrán bendiciones por todo lado, que le irá bien, que este nuevo año, irá de triunfo en triunfo.