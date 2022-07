Cartas al Director / 22 de julio de 2022

EXTORSIÓN O VACUNA

Carlos Mosquera Benalcázar

Extorsionar es obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídicos con ánimo de lucro. “Es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, estafa y amenaza; es decir, es un delito pluriofensivo porque ataca a propiedad, integridad física y libertad”. Lo de ‘vacuna’ (sustantivo femenino) es el calificativo que el prófugo ladrón definía como “negocios entre particulares” cuando de encubrir coimas millonarias se trataba. Grupos de testaferros armados acosaban los domicilios de diputados que iban a votar ‘NO’ a la destitución de Lasso; a gritos pregonaban conocer costumbres de familiares y nombre de las escuelas de los hijos que ‘chuparían’ si ‘votaban mal’; eso se llama extorsión. Adineradas damas daban 500 000 por voto en la 12 de Octubre y Piedrahita, mientras los técnicos computados, cual Harry Houdini, hacían que la flechita que marcaba ‘No’, titilando se parara en ‘Sí’. Este espectáculo de auténtica prestidigitación se daba en la Asamblea convertida por los correístas en pocilga subversiva con el 6% de aceptación, pero con arrestos para ‘comerse’ a la Guamaní que estorba y alcahuetear a su presidente que tacha de ignaros en sesiones virtuales a los 4 diputados que protestaron por la alteración de su voto. Iza intimida cuando grita que si no le dan lo que pide regresará a destruir Quito, igual que en la Bahía los ‘choros’ dinamitan las puertas de los negocios si sus dueños no se ‘vacunan’ con 2 000 o 10 000 dólares por mes. Extorsionando a los jubilados, Correa les hizo firmar el despojo del 40% de sus propias pensiones y quebró al IESS obligándole a que atienda gratis a 4 millones de hijos de afiliados. Intimidando a los ‘milicos’ destruyó los radares, mató a Gabela y expulsó con la Base de Manta a los gringos que controlaban los vuelos narcos. ‘Vacunando’ a los chinos construyó Coca Codo Sinclair que ya mismo se lleva el río y ‘construyó’ la virtual Refinería del Pacífico que no se ve, pero cuesta 1.500 millones. Extorsionar, vacunar o robar, lo mismo da. Hace años que ‘Pancho’ Huerta dijo que el Ecuador es un país narco con licencia de Correa y ahora ya lo tenemos distribuyendo y exportando droga con ayuda de narcos y sicarios que matan a 10 por día en Guayaquil. Los subversivos no duermen y tienen nueva mayoría de vagos con dos objetivos: tumbar al gobierno y robar siquiera los 3 años que faltan. Los delitos pluriofensivos están vigentes: O pagas la ‘vacuna’ mensual o mueres.

Opinión

Mario Monteverde Rodríguez

Según la psicóloga clínica Geneviéve Djénati, hay que leer cuentos a los niños porque esas historias de princesas y ogros llegan a los más pequeños. Oír cuentos ayuda casi siempre a crecer. Ofrecen puntos de referencia difícilmente sustituibles. “La trama suele ser la misma –describe–: un héroe tiene que asumir un reto, a pesar de su impotencia y precocidad, y lo consigue, y acaba haciendo grandes hazañas. El niño lo ve como una imagen de su propio reto: crecer”. Por otra parte, para desarrollar la imaginación, la lengua es esencial. A través del lenguaje y su ritmo, el cuento traslada a un viaje imaginario que fascina a los pequeños. Isabelle Sauer dice: “Los niños que tienen más imaginación son los que han escuchado muchos cuentos, porque se les ha dado la libertad de recombinar entre ellos las historias escuchadas. La imaginación del niño,aunque se diga que es desbordante, necesita ser alimentada”.