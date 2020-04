Situación de ecuatorianos que pretenden regresar

LEA TAMBIÉN

Ortega y Gasset en “Ideas y Creencias” define como ideas a los pensamientos que se nos ocurren acerca de la realidad, sobre ellas nos expresamos; las creencias son parte íntima de nuestro ser y de acuerdo con ellas actuamos.

He recordado en estos días al pensador español, al escuchar a nuestros políticos expresar sus “ideas” en amorosos discursos dirigidos a los ecuatorianos que nos encontramos en la patria y sus “creencias” cerrando aeropuertos con vehículos del estado o creando reglamentos para impedir el retorno de los desafortunados compatriotas que les cogió la peste en el exterior.



En la edad media, entre los años 1347 y 1353, Europa vivió la peste negra, que mató a la tercera parte de la población. Esta peste era producida por la bacteria “Yersinia Pestis”, trasmitida de las ratas, a través de las pulgas, al ser humano. Durante esta peste, aunque no existía trasmisión entre humanos, los contaminados eran expulsados de los pueblos y ciudades, a vagar y morir por los campos, así es como, por “desconocimiento” y “miedo”, la sociedad se defendía.



Lo peor que nos pude pasar a los ecuatorianos en esta época de crisis es que las autoridades se deje llevar por el miedo, demostrando preocupación por los compatriotas que nos encontramos en el país y aversión por los que quieren regresar. El sentir del pueblo ecuatoriano en esta crisis, es de solidaridad, queremos que regresen los compatriotas, un pueblo noble no tiene egoísmo.