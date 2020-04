Sabor amargo

LEA TAMBIÉN

Con el desarrollo de la pandemia del covid-19, tengo las siguientes conclusiones: La OMS es un simple ente 100% burocrático; una página de internet con recomendaciones desactualizadas. Da la impresión que trabajan únicamente a través de los ministerios de salud de los países, que sabemos que son entes no técnicos sino políticos.

Los italianos, españoles, minimizaron el alcance de este virus, tanto las autoridades como la población, y los resultados son de dominio público (donde la información es más veraz).



En esta línea, los EE.UU. serán devastados por el virus. En esta vía corren México y Brasil.



La población tiende a minimizar los efectos del virus, por lo cual no respetan las disposiciones gubernamentales (cuando ya las establecen). Debe pasar un tiempo, cuando observan el colapso de los sistemas de salud, la muerte de vecinos y amigos, la muerte de familiares, para que tomen conciencia de la gravedad; entonces recién colaboran.



Los alcaldes, prefectos y demás autoridades seccionales no están trabajando coordinadamente con el COE, por ejemplo, ciertas alcaldías mandar a fumigar las calles, otras reparten mascarillas, otros alimentos, etc...¿Estamos dando palos de ciego? ¿No deberíamos trabajar coordinadamente por todo lado, desde lo más prioritario hasta lo menos? ¿Contamos con fondos ilimitados?



Y una recomendación: viendo lo que pasó en el IESS con la compra de mascarillas, debe ser obligatorio que todos los procesos de compras de los entes públicos con cargo a esta pandemia, sean entregados a la prensa para su difusión (transparencia). Sabemos que la Contraloría no va a alcanzar a revisar todos los procesos, así que ‘empoderemos’ a la ciudadanía.