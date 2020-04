La planificación de la salud y el coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A los buenos momentos los disfrutamos pero a los momentos de preocupación los tememos y no sabemos cómo enfrentarlos, al menos cuando no dependen directamente de nosotros. La pandemia de coronavirus ha puesto a pensar y desarrollar las mejores estrategias en cuanto a la gestión de la salud.

Se ha dicho que la naturaleza es sabia y parecería ser que así es; nos obliga a observar que algo no marcha bien. Estas grandes demostraciones que comprometen al mundo y a los gobiernos a ser más inventivos deberían poner a pensar a todos los gobiernos y grandes potencias en términos de mayor solidaridad y porque no a nosotros mismos.

Las políticas de Estado deben enfocarse hacia la conceptualización de la salud donde el paciente sea el centro de debate en la planificación en términos de infraestructura, espacios, volúmenes y servicios; siempre considerando a la salud como un derecho individual y, a su vez, colectivo en donde la función utilidad es decir el sentimiento del usuario respecto del servicio recibido sea mayor que el precio que pudiere representar el servicio entregado.