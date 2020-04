Los nuevos criminales

LEA TAMBIÉN

El coronavirus ha venido para quedarse. Se ha constituido en la nueva amenaza para las sociedades, actuando subrepticiamente y destruyendo la salud y la vida de muchas personas, además de la consiguiente afectación económica, psicológica y personal para todo el mundo. Su tratamiento y control por medio de vacunas o medicamentos se estima que estará desarrollado y podrá aplicarse todavía en un mes lejano. Esta circunstancia debe obligar a que, los investigadores de la Policía, así como personal de Ministerio de Salud, miembros del Ejército, médicos, investigadores universitarios y otros individuos de la sociedad en general, se vayan capacitando para actuar contra este nuevo furtivo e invisible criminal. Singapur, Taiwan, Corea del Sur, Hong Kong y otros tigres asiáticos son un ejemplo de cómo se debe actuar, para identificar a los contagiados, sus ubicaciones, contactos y otra información relevante. El objetivo es definir regiones liberadas del virus, donde las personas puedan seguir con sus actividades productivas normales. Para eso, no solo es importante aislar a cada contagiado sino conocer su ubicación, junto con un seguimiento de sus ubicaciones en los últimos días y las de sus contactos. ¿Cómo hacerlo? Pues interrogando a los “sospechosos”, para identificar a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, con los cuales haya interactuado o con quienes hayan estado cerca en los últimos días; revisando las cámaras de tránsito, consumos con tarjetas de crédito, lugar de trabajo, desplazamientos a través de las aplicaciones de posicionamiento global de los celulares, etc. Se deberá impedir el acceso de personas desde zonas contaminadas hacia aquellas “liberadas”. Uso generalizado, por parte de infectados y no infectados, de protectores tales como mascarillas, guantes y visores faciales; en los servicios médicos usar trajes hazmat. Uso de desinfectantes en transportes y otros lugares públicos. Los expertos en pandemias, con sus habilidades, deben tener otras ideas para cercar y bloquear a este invisible criminal, de manera que la sociedad pueda volver a funcionar; pues es bastante obvio que la cuarentena no debe continuar indefinidamente.