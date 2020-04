Se enfrentan dos realidades

LEA TAMBIÉN

La realidad del ecuatoriano que trabajaba en un call Center o en un restaurante y pierde su empleo por la pandemia. (Vamos a llamarlo “el sobreviviente”).

Sucede que él tiene 3 hijos, una madre enferma, y una esposa que, hasta hace unos días, tenía un salón de uñas y pestañas al que ya nadie acude. Este no tiene ahorros, ni nadie que lo ayude.



Ahora el Gobierno y una parte de la sociedad le dicen, “no seas un mal ciudadano y #quedateencasa”.



“Tu tranquilo, yo me voy a encargar de tu comida (llevar arroz, el atún , el aceite) para que no te falte el plato de comida para ti y tus hijos.”



Pero... quédate en tu casa de madera de 27 metros con las cuatro personas con las que convives y no salgas después de las 14:00 hasta las 5:00. En el mundo real va pasar muy pronto que la refrigeradora se quedara vacía y un techo de zinc convertirá su choza en un horno, por lo cual no se podrá respetar la cuarentena, aunque se quiera.



Por otro lado... (la otra realidad), esa porción de un país que cuenta con reservas económicas que no tiene problema trabajar desde casa. (Los llamaremos “los solventes”) Esta porción “los solventes” seguramente, ya terminó de pagar la hipoteca de su casa.



A esta porción, El gobierno le dice, no seas un mal ciudadano y #quedateencasa.



Esta parte de la sociedad, sin problema alguno, se allana a lo indicado, se aprovisiona en “el super” con la tarjeta que podrá pagar en 90 días y se resguarda con los suyos.



Seguramente esta porción de la sociedad se indignará con “los sobrevivientes” por poner en peligro al resto de la población.



Señores del Estado ecuatoriano no olviden la terrible crisis económica que ahoga a nuestro Ecuador. Piensen que nuestra crisis económica es paralela a la pandemia, si no toman los recaudos del caso, si no nos mata la una, lo hará la segunda. Sean coherentes y solidarios no pueden dejar al país inoperativo diseñen una estrategia donde podamos producir, sean flexibles a nivel general con todo el motor productivo de este país, no solamente con un segmento. Todos somos Ecuador...



Señores asambleístas tengan vergüenza, hacer una donación del 15%de su sueldo es una cachetada al país y a su electorado, trabajen ad honoren hoy la patria necesita esos recursos.



Seamos coherentes cuando gritamos que seamos solidarios, este aporte ayudará a #quedarnos en casa. Y no critiquemos al prójimo porque nadie sabe a ciencia cierta la realidad de cada uno “puertas adentro”.