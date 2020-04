El complejo regionalista

LEA TAMBIÉN

Es una lástima ver como en tiempo de pánico colectivo, como el paro de octubre o en la actual crisis sanitaria que vivimos, salga a la luz nuestro ridículo complejo regionalista, y en lugar de unirnos como país empecemos atacarnos entre nosotros. ¿Quiénes somos mejores costeños o serranos? Desde ahí empezamos mal, ignoramos a los amazónicos y a los insulares. ¿De dónde salió ese complejo tan ridículo? La historia nos dice que pudo haberse iniciado de la lucha entre conservadores (Sierra) y liberales (Costa) a fines del siglo XIX. Porque es lógico pensar que para fundar la República allá en la ciudad de Riobamba en 1830, costeños y serranos tuvieron que ponerse de acuerdo, por ende el problema no nació con la República, el problema vino después y sin duda tiene ideología política de por medio, ideología que conllevó a esa absurda rivalidad interna. Es cuestión de continuar revisando la historia del país, para darse cuenta que el regionalismo no es más que una idea originada en las élites políticas, pero que lastimosamente se arraigó en la sociedad, novelas como ‘A la Costa’, de inicios del siglo pasado, nos muestra como los indígenas fuertemente explotados en la Sierra huían a la Costa en busca de mejores días, datos estadísticos de esas épocas nos dicen como la población de la Sierra disminuyó y por el contrario la de la Costa aumentó, habitantes de Loja y Manabí azotados por una larga sequía se regaron por casi todo el Ecuador, indígenas de la Sierra centro afectados por la pobreza se instalaron en Quito y Guayaquil, y así ...! No es difícil darse cuenta que en el Ecuador estamos mezclados ¿quién no tiene un familiar que viva en la Costa o en la Sierra? somos un país tan pequeño y tan diverso a la vez que es una idiotez que en lugar de trabajar juntos para resolver los problemas, nos dividamos a través de un complejo tan ridículo como el regionalismo. ¡Ya vamos a cumplir 200 años ya es hora de superar esas ideas retrógradas y salir adelante como un sólo país!