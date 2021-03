Sobre el artículo ¿Desplante diplomático?

El columnista, Dr. Francisco Carrión Mena, ha escrito un artículo con el título ¿Desplante Diplomático?, que merece algunos comentarios que paso a realizarlos:

1. En el primer párrafo de la columna que las relaciones entre los estados se basen en “afinidades político- ideológicas” y peor aún en “amiguismos personales que enceguecen las conveniencias de sus pueblos”. En cambio en el tercer párrafo del artículo que se comentar, le parece normal que el nuevo presidente argentino haya invitado en forma especial y recibido con muestras de efusión y de identidad, al ex presidente Correa, prófugo de la justicia y lo justifica “dada la afinidad política y personal” entre quien se posesionaba y el invitado; es decir que la afinidad política e ideológica es mala en unos casos y es buena en otros.



2. Se critica en el escrito que comentamos que el Ecuador no haya enviado delegación o representante especial a la transmisión del mando de los Fernández, pero se prescinde de que el nuevo gobierno argentino cometió una imprudencia y desatino evidentes con la invitación de un declarado enemigo del actual gobierno y además prófugo de la justicia.



3. Por otra parte el columnista Carrión considera directamente un “desplante diplomático” el hecho de que la representación del Ecuador a la transmisión del mando de los Fernández hubiera sido encomendada al Embajador ecuatoriano en Buenos Aires y no se ve que en ese hecho exista ni arrogancia ni descaro, como dice el diccionario respecto al término desplante, sino que se trataba de una debida ponderación de las circunstancias.



4. En cambio, cuando se habla de las relaciones con la Argentina si tendríamos que decir que hay descaro; es decir atrevimiento falta de respeto al ver que después de sentencia de la corte Nacional de Justicia en contra de la ex Ministra de Obras Públicas, Duarte, el gobierno de los Fernández se haya atrevido a brindarle protección en su embajada en Quito, desafiando las leyes del país y los fallos judiciales ya ejecutoriados.