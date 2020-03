Carta abierta a la Dra. Cynthia Viteri

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Querida Cynthia, Esta vez no me dirijo a la eficiente alcaldesa, ni a la política de amplia trayectoria, me dirijo a mi amiga Cynthia, a quien admiro, respeto y por quien guardo un cariño genuino. No me voy a referir a los sucesos políticos recientes, sino a tu salud que actualmente es motivo de preocupación para quienes te conocemos. Cynthia, la vida te ha puesto desde temprana edad pruebas muy duras que has superado con determinación y confianza en Dios, por eso estoy convencido que el desafío que hoy se te ha presentado, lo vas a enfrentar con la misma fortaleza que te ha caracterizado siempre. Los ataques en el accionar político son frecuentes y en todo momento los has asumido con altura, así que no permitas que los comentarios que salen del corazón -corroído y lleno de odio- de algunas personas, consuman tu valioso tiempo y energías. Quienes te conocemos tenemos la certeza que jamás jugarías con algo tan delicado como tu salud. La crisis que hoy vive nuestro Ecuador nos ha permitido evidenciar la miseria de cierta gente, pero también hemos descubierto el corazón enorme y solidario de muchas personas que están entregando su contingente -y hasta poniendo en riesgo sus vidas- para ayudar a los demás. Aunque hace dos años vivo en Quito, tengo mi corazón y mi mente en Guayaquil, porque allá viven mi familia y muchas de las personas que más quiero.