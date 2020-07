LEA TAMBIÉN

Si, con qué cara pretende el señor Correa presentarse a elecciones en Ecuador.

Si todo lo que hizo en 10 años de desgobierno fue malo. Dado su inmenso ego, creyó que no nos daríamos cuenta de su nefasto gobierno. Con qué cara quiere regresar, si la tiene sucia y sus manos también. No es posible que los ecuatorianos queramos que regrese, salvo los que acostumbro y enseño sus mañas para explotar al pueblo.



Ya sabemos que su eslogan “manos limpias” no fue cierto.



Ojalá algún día baje de su delirio y se dé cuenta que Dios le dio muchas semillas de mostaza para sembrar el bien y solo produjo hambre y desgracia al pueblo ecuatoriano.