¿Qué es el capitalismo?

El Capitalismo es un sistema económico en el que predominan los bienes de capital, pero en el que no se descuida al ser humano, por cuanto, son precisamente esas sociedades que en base a la ecuación: ahorro = inversión, producen bienes y servicios de calidad que mejoran la vida de sus ciudadanos con empleo digno y mejores salarios en relación a aquellas sociedades donde escasean los bienes de capital. Es por ello que, los salarios más altos se pagan en los países industrializados y no en aquellas naciones subdesarrolladas; que lo son, precisamente porque escasean los bienes de capital, es decir, bienes que sirven para producir. El verdadero Capitalismo es el libre mercado, la libre competencia, la libre empresa. Porque, lamentablemente se confunde al Mercantilismo o intervencionismo económico, con el Liberalismo Clásico, y donde hay más intervención del Estado, hay más Socialismo y menos Capitalismo. Finalmente, el Capitalismo privilegia la producción por sobre el consumo, por cuanto éste es consecuencia de aquel, es decir, no se puede consumir, si previamente no se ha producido nada. De allí que los economistas liberales plantean incentivar más a la producción y menos al consumo, porque sin producir no es posible consumir. Ejemplo: los países nórdicos, mal llamados socialistas, porque en realidad son capitalistas con políticas sociales en favor de los más necesitados, tienen impuestos más altos al consumo (IVA) en relación con el Impuesto a la Renta (que es un impuesto que afecta a la producción).