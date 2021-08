Caos vehicular

Carlos Puga Russo

Para disponer de un argumento que me permita hacer una propuesta coherente respecto a nuestro sistema de control vehicular, voy a empezar por contar una anécdota vivida hace muchos años que no ha perdido actualidad.

Encontrándome en la ciudad de Londres, con un compañero, ecuatoriano como yo, él conducía un auto por las amplias calles de esa ciudad y al llegar a un redondel y no ver ningún vehículo que viniera por el lado opuesto, a pesar de un aviso de tránsito que indicaba “ STOP”, él aceleró y seguimos en nuestro recorrido, pero por no más de un minuto porque un Oficial de Tránsito hizo señales para la detención del auto. Muy cortés, pidió documentos y luego interrogó en pausado inglés : “ Sabe Ud. el significado de la palabra STOP “ . Si claro, significa PARE, ante lo cual, el oficial sacó su libreta y entregó al conductor una multa de doscientos cincuenta libras esterlinas. No valieron, por supuesto las explicaciones de que si había disminuido la velocidad. El rótulo dice STOP y eso significa detener el auto.

¡A pagar la multa!

Viene al caso esta anécdota para topar ligeramente los múltiples problemas que observamos en nuestra ciudad y en todas las ciudades del país. Por ejemplo, mientras con cierto mayor respeto los conductores de autos pequeños y grandes tratan de respetar señales, semáforos y más señales relacionadas, es muy frecuente ver que el motociclista y el ciclista consideran que ellos no contravienen ninguna regla cuando utilizan el semáforo en rojo para pasar o para ir en contravía cuando les conviene, y qué decir de las maniobras de circo de los motociclistas entre los autos. Viene la propuesta: Si, desde los primeros años de escolaridad, cuando el niño tiene su cerebro ávido para recibir enseñanzas, se daría mayor importancia para inculcarle el cumplimiento de reglas elementales para su circulación por las calles, aún siendo peatón, creo que algún día seríamos más ordenados, y a lo mejor nos evitaríamos el dolor de cabeza y de bolsillo que tuvo que pasar mi buen amigo.