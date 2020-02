Empleo y trabajo

LEA TAMBIÉN

Señores candidatos y aspirantes, ¿quién les dijo que hay que tener empleo para vivir decentemente?, están equivocados de medio a medio. El país necesita gente trabajadora, no alcanzan los sueldos para tantos empleados. Sueldos de hambre que tal vez pudieran asegurar una vejez con comida y no más (si no desaparece antes el dinero de los jubilados).

Señores: ningún sueldo llena las aspiraciones de las personas. Se necesita ecuatorianos trabajadores, que piensen, que busquen negocios, que sepan hallar cualquier cosa para negociar, que imaginen las necesidades de la gente, de los estudiantes y en general puedan ofrecer al público mejoras, utilidades, a las distintas clases sociales y de trabajadores de nuestro país.



El Ecuador es el único país en el mundo, que tiene nuestras queridas tiendas en los vecindarios. Eso quiero decir que nuestra gente es emprendedora, son trabajadores y buscan el sustento, quieren mejorar su condición. Cualquier negocio produce más que un empleo. Necesitamos el ‘Common Sense’, Sentido Común, para que nos enseñen a pensar y trabajar.