Mario Monteverde Rodríguez

La Medicina nos da la gran oportunidad de servir. En las distintas especialidades: quirúrgicas, clínicas, docentes, de coordinación de la Salud Pública… Es apasionante constatar cómo podemos salvar vidas en estado incipiente, o pasando por todas las etapas del ser humano, hasta la ancianidad. En el quirófano de un hospital; en el consultorio; en las salas críticas; en la Cátedra universitaria. Dios nos ha dado un gran don, para curar, mitigar el dolor, y consolar, cuando la enfermedad terminal se nos lleva la vida del paciente. Nos ha dado unas manos que palpan, que auscultan, que hacen recetas, que operan -muchas veces durante horas-, que estrechan otras manos, las de nuestros pacientes. Los médicos estamos para salvar, no para quitar vidas porque son aún pequeñas, o porque su enfermedad no puede curarse. ¡Qué apasionante profesión! Tratar con cuerpos y almas. Que nunca olvidemos nuestra misión; que nadie nos obligue a irnos contra nuestra conciencia recta; que ningún decreto permita que no podamos aplicar la objeción de conciencia, ante injustos decretos que ponen el bisturí, no sobre el tumor, sino sobre un corazón que late…, porque su vida, representa a la humanidad entera.