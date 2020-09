¡Cambiemos de tema!

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La pandemia trajo consigo nuevos temas para discutir, dialogar e informarnos, pero habiendo pasado casi seis meses desde que llegó al país siento que el 80% de las noticias, cartas y publicaciones que leo tienen que ver con covid-19. Y no está mal, por el contrario, como mencioné al principio a partir de la enfermedad, han surgido nuevas motivaciones para informarnos como hace mucho no sucedía. Sin embargo, esta opinión que me permito compartir es una invitación a los medios informativos a refrescar su contenido sin dejar de lado la importancia de mantener informados a los espectadores.

No creo que hable por todos, pero si por una gran mayoría que se ha cansado de escuchar de lo conflictivas que son las clases en línea, de lo negativo que puede ser pasar tanto tiempo en casa, o el sinnúmero de eventos desafortunados a raíz de la cuarentena y malas noticias. Y aunque no son los únicos temas abordados, invito a hacer publicaciones de temas que además de informarnos nos distraigan y nos hagan olvidar por un momento lo difícil.