Cambia al Ecuador, empieza contigo

El ser humano es lo que realiza en la vida, el cambio empieza por la inteligencia para pasar a la acción; podemos salir de la crisis, si cuando ejercemos un cargo público pensamos en servir, en el bien común y no en llenar ilegalmente los bolsillos para luego enfrentar juicios penales o huir del país como muchos para quienes se han solicitado extradiciones. Sensata es la persona que sabe qué decir y cuándo decirlo; atención ciudadanos que hacen política en estos tiempos de campaña: detrás de los insultos es probable que encontremos dentro de nosotros inseguridad, temor o culpa que nos tientan a protegernos a expensas del adversario; las palabras no deben ser espadas, sino mensajes que expliquen programas, hay que confrontar sin ofender porque las personas heridas suelen herir.

Los electores debemos estar bien informados de las propuestas de los candidatos para no equivocarnos; la información es una necesidad tan vital como alimentarnos. La justicia no debe caminar tan lenta para recuperar el dinero de los saqueadores de la patria porque este mal proceder constituye una injusticia; la Asamblea debe aprobar pronto la ley que para el efecto envió el Ejecutivo, además reformar las leyes prodelincuenciales, así los transgresores de la ley no entrarán y saldrán de la cárcel fácilmente para seguir matando y robando. Debe enseñarse otra vez en los centros educativos Moral, Urbanidad y Cívica, Ética, Historia, Geografía.