Encanta oír caer en tibia cascada a exquisito Tango Cambalache. Cantaba Julio Sosa. En la Orquesta de Armando Pontier, en 1957.



Puso música al “Poema”. Abel Feury. Y, seguramente fue escrito, por el poeta y narrador uruguayo. Yamandú Rodríguez.

El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Que, siempre habido choros, maquiavelos, y ‘estafaos’. ¡Pero, que el siglo veinte, es un despliegue de maldad insolente! ¡No hay nadie que lo niegue…!



Vivimos revolcados al merengue y en el mismo lodo manosea’ os. Parafrasea mi interior y continúo a cantar. Pero a lo “Siglo XXI”.



¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la Nación¡ Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor. Don Pancho Brabucón. Igual, a vidriera profusa de honorables políticos. en pleno Cambalache. Herida a sable sin remache Constitución. Llora contra calefón.



Nada es igual. Todo es peor. Los hospitales. Ya; se han ‘esfumao’ otros llenos, insumos ‘caducaos’. Dale no más, y sentate un ‘lao’, a nadie importa si naciste ‘honrao’. El que no afora no mama y el que no afana es un gil. Allá en el horno nos ‘vamo’ a encontrar. Ya es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. Los que incendian, matan y perjuran…. “Si. Están fuera de la ley”.