El calvario para ser bachiller

En el programa ser bachiller existen 3 grupos: el primero es el escuadrón suicida se enfrenta a 120 preguntas ya que las simulaciones para prepararse difieren con las preguntas de la prueba real.

El segundo grupo es el beneficiado, ya que reciben retroalimentación oral del primer grupo y el tercer grupo es el bendecido ya que cuenta con la prueba completa filtrada al público.



Ecuador es un país lleno de empleados públicos y privados, esto no trae desarrollo. Debemos hacer énfasis en los emprendedores fomentar la creatividad honesta en los negocios. Seguimos enfrascado en el puntaje y el memorista. Salgan a la calle y hagan las mismas preguntas a la gente exitosa y luchadora que camina en la calle le van a responder no me acuerdo.



Nos desbordamos en información del pasado que no sirve, es bonita la historia pero de historia no se vive; el pasado ya se fue no lo puedes cambiar, Ecuador debe mirar al futuro en los jóvenes y fomentar el emprendimiento incluso en las pruebas.



El joven, bajo una carga emocional, se enfrenta a contestar cada pregunta en un minuto frente a lo lento del sistema de internet.



Un claro ejemplo es lo que sucede para aplicar a un préstamo quirografario en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; esta página del IESS emite un código que va al correo electrónico del interesado y tiene solo 5 minutos para colocarlo en un campo de la pantalla para finalizar la solicitud quedando corto esta interacción. Ahora imagínese lo que sucede con 120 preguntas cronometradas.



Tengo 10 años capacitando a jóvenes y adultos profesionales y lo mejor es preguntar: diga con sus palabras lo que entendieron y no me repita como loro lo que aprendieron en la madrugada.



Esta prueba de Ser bachiller anti técnica e injusta termina generalizando un bajo puntaje que es injusto al joven y una munición más para desencadenar en violencia doméstica. Ya que al joven que sacó bajo puntaje se lo van a ‘fajar’ dependiendo del grado de descontrol, de la ira y frustración de sus padres.



Aspiro y espero que se derogue esta prueba que no deja de ser una intromisión política en el sistema educativo ecuatoriano. Es preferible que los jóvenes presenten su proyecto final de emprendimiento con sustentabilidad incluyendo la protección al ecosistema.