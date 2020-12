Buenos y malos conductores

En días pasados, conocimos, como noticia relevante, la inauguración del trasporte por teleférico entre Guayaquil y Durán. Esta obra entre otras denota la buena labor en el Municipio guayaquileño; podríamos decir que tienen una buena conductora.

La otra cara de la medalla es la mala conducción en el Cabildo capitalino. No vemos obras relevantes y para colmo hasta hay un proceso de investigación por negociado en el área de salud aun cuando fue en época de pandemia.



Hemos escuchado que desean extender el servicio del metro a zonas más alejadas del trazado original. Es como planificar ir en un vehículo, de un lugar a otro, hasta donde existe carretera habilitada; y, antes de iniciar la marcha, querer ir más lejos a campo traviesa.



Hasta los concejales se han contagiado de la inacción; como muestra, un buen reportero electo Concejal, en entrevista días pasados, culpó al anterior Alcalde de no haber contratado quién operaría el metro.



Si la administración del ex Alcalde Rodas cometió el error de no contratar operador, qué ha hecho el Alcalde actual y los fogosos concejales durante todo el tiempo que han permanecido en funciones. No fueron electos ayer.