'Bono para clase media alta'

Según noticia del 3 de febrero de EL COMERCIO, el Gobierno entregará un bono de USD 500, a 570 000 personas que perdieron el empleo público o privado, condicionado a que los ingresos del núcleo familiar no sea mayor de los USD 2 500 (por mes se supone), hayan o no conseguido otro empleo y que sean afiliados al IESS, ya que toman como referencia esta Institución . El costo fiscal sería de USD 285 millones.

Con el bono de USD 500, el Gobierno está beneficiando a la clase media – alta del país, dejando a un lado y desconociendo la realidad de más del 50% de la población en estado de pobreza o pobreza extrema (indigente) que sobreviven con ingresos que fluctúan de USD 80 a USD 30/mes. ¡No sería conveniente que el Gobierno revea la medida y enfoque los recursos a estos grupos que son los más necesitados? Un bono de USD 500 (aunque todo trigo es limosna), no solucionará casi ningún problema del grupo familiar con ingresos de USD 1 500 a USD 2.500, pero sí sería una ayuda extraordinaria, para los grupos de pobreza anotados, más aún con la pandemia, donde se hallan ciudadanos de la tercera edad, vendedores ambulantes, artesanos, albañiles, fontaneros, cuidadores de vehículos, empleadas domésticas y otros, no afiliados al IESS, en que unos días comen y otros no; y si necesitan atención médica, se mueren.