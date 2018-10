Bloque correista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Es innegable que Ecuador se ahoga en un mar de corrupción sin que ninguna autoridad, grande, mediana o pequeña, haga lo urgente y necesario para salvar al país de esta peste que campea por todos los puntos cardinales de la administración. Unos se pasan ofreciendo cirugías mayores y batallas contra la corrupción, otros se esmeran en solapar y aupar a los corruptos. El engaño, la mentira, la burla al pueblo sigue su carrera “fast and furious” sin que nadie se atreva a detenerla. Ahora, como para ponerle sal a la herida, este grupillo de legisladores correistas, en una clara demostración de desprecio a la vergüenza y con un remarcado cinismo, formaliza pedido de juicio político contra El Consejo de Judicatura Transitorio, nada menos que por incumplimiento de funciones e intromisión en la justicia.

Cabe preguntar: ¿por qué no enjuician a Rafael Correa por no hacer lo que debía hacer y hacer lo que no debía hacer, en claro incumplimiento de sus funciones presidenciales?



Sí, debería haber, una vez más, una consulta popular con el fin de eliminar de una vez por todas, a Alianza País, que tanto daño sigue causando a la nación.