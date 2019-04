Bienvenida Fiscal General de la Nación 

LEA TAMBIÉN

Bienvenida por venir del pueblo, por haberse educado en Derecho donde se educa el pueblo pobre, en la Universidad Central del Ecuador.

Bienvenida por haber trabajado desde el principio sin horario, sin sábados y domingos. Amaba lo que hacía y fue surgiendo y fue dejando atrás a gente que sin embargo de no trabajar como usted se quejaba. Vino la envidia por supuesto, ese querer ponerle los ojos en su piel, ese querer tildarla de esclava porque trabajaba tanto.



No saben que su origen es dulce y fiel comprometido desde siempre con las causas. Usted es una Cirenea, doctora, mujer valiente, preparada. En España dio resultados asombrosos en su especialidad y regresó a su patria y lo promocionaron. Yo no quiero hablar de quienes impugnaron su candidatura. Yo quiero felicitarla por tener un Dios, por tener un pueblo, por ser ecuatoriana, por ser abogada, por ser amiga de la justicia y de los humildes.



Con usted nunca estará la vanagloria, las vanidades, usted tuvo como sus primeros maestros a sus padres, gente trabajadora y humilde a quienes no puede traicionarles. Yo le felicito por su regocijo interno y sano. Lo que si le digo, es que tenemos la obligación de cuidarle. ¡Que Dios le bendiga en su nuevo cargo!