Las bicicletas y la demagogia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Es cierto que fue de gran alegría el triunfo de Richard Carapaz en una de las competencias más importantes a nivel mundial, me refiero al famoso “Giro de Italia” en bicicleta; todo el pueblo ecuatoriano se alegra por este gran triunfo de un muchacho humilde, que gracias a su capacidad física y mental pudo triunfar.

Estos hechos circunstanciales de la vida, se aprovecha para que la demagogia funcione, me refiero al ofrecimiento del señor presidente Moreno, de bajar los aranceles a la importación de bicicletas de alta competencia. No creo que el triunfo de Carapaz fue por la bicicleta, siendo así hubiesen triunfado los alemanes, franceses, italianos, etc. El triunfo es por su capacidad física y mental. Es lo mismo pensar que si me dan una bicicleta de alta competencia, voy a ser el campeón, absurdo. El Gobierno debe preparar a la niñez, a la juventud, llevando a cabo grandes programas para eliminar la desnutrición infantil, programas de educación, mejores carreteras de acceso a los pueblos olvidados y no pensar que eliminando aranceles e impuestos a la importación, en este caso, de bicicletas y accesorios vamos a ser campeones. Es lo mismo pensar que a un deportista le dan zapatos caros, importados, elaborados de materiales especiales va a ser campeón, no señor; son políticas de Estado claras, dejemos a la demagogia a un lado, pensando que así va a recuperar algún puntito de aceptación.