¿Un banco central privado?

El encaje de depósitos en bancos privados; los depósitos en la banca pública y la deuda son parte de la Reserva Monetaria. De reformarse el Código Monetario, cinco banqueros en Junta del Banco Central autorizarían créditos a banca privada y condenarían a endeudarse al Estado a la tasa activa vigente para sector financiero privado (A. Chiriboga). Concentrado el crédito, como ocurrió hasta la Revolución Juliana de 1925, se elevaría el interés. El Observatorio de la Dolarización cree que 420 de 500 cooperativas de ahorro se disolverían, de exigírseles igual índice de solvencia patrimonial que a la banca privada. ‘La manera de que baje la Reserva es si los capitales fugan del país’ o no los reinyectan en la economía: casi una certeza, porque esta Junta no reportaría ya al Ejecutivo. ‘…Me llena de indignación el rico embustero…’ (Proverbios 25). No votamos para que el B.C. se haga privado, y además maneje, como este anteproyecto prevé, la política económica del Ecuador.