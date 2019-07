La azarosa minería

LEA TAMBIÉN

El ejercicio del cargo de ministro de Energía y Minas enfrentó una situación insólita: La mayor parte de concesiones de pequeña minería se habían otorgado sobre una misma área, a varios mineros.

En muchas concesiones, los titulares eran ex funcionarios del ministerio de minas y de las direcciones provinciales de minería. Regularizar esta situación requirió enfrentar a los colegios de ingenieros geólogos y a las cámaras de minería, nacional y provinciales. En medio de esta trifulca se intentó modificar la Ley de Minería para que contenga conceptos básicos: Regalía, Participación del Estado, Impuestos legales, evitar la doble tributación, etc. Un tema difícil fue obviar la oposición de las Cámaras de minería - entre cuyos miembros había ex funcionarios conocedores del mercado minero internacional y, por tanto, ávidos de monetizar sus concesiones en la Bolsa de Canadá - a la exigencia de que la explotación minera industrial incluyera la fase de refinación o sea, la transformación del mineral en metal, apto para la utilización industrial. Ecuador ha iniciado la minería industrial pero seguimos vendiendo mineral concentrado. No se han instalado plantas industriales de refino, ni nacionales ni del concesionario. ¿Siguen negociando ingenuamente? Conozco la respuesta de la autoridad minera, pero ella debe conocer que nosotros no somos ingenuos y discernimos.