No hay avances judiciales

Por información del Diario EL COMERCIO, se conoce, que los Honorables Asambleístas, a su retorno, se preocuparan por sancionar a los culpables de la golpiza propinada a dos guardias de seguridad en Guayaquil. Perfecto, pero estos reparos en la actuación de los jueces debe extenderse a otros mayores y urgentes casos sobre cientos de denuncias sobre la corrupción institucionalizada en el correato. ¿Qué pasa con el Fiscal General Interino? entró con muchas ínfulas, pero se ha ido apagando poco a poco. Toda la trama de Odebrecht, sobre precios en obras, compras de medicinas, ventas de petróleo con pérdidas millonarias y como se dice: donde se pone el dedo salta pus. ¿Protección o encubrimiento a estos delincuentes de cuello blanco? No se ve ningún avance judicial, todo estancado. No se sabe, no se conoce si ha sido recuperado un solo dólar de la corrupción. Preguntas van y vienen: ¿han sido intimidados?¿han sido amenazados? ¿Han sido intimidados sus familiares? Si les tiemblan las piernas, den paso a jueces probos y sin miedo, como la doctora Salazar. Han transcurrido tantos meses y no hay sentencias. Como diría “ Polvorín” de Ultimas Noticias: siempre el dinero ha sido preponderante en este mundo. O, La democracia se cotiza en plata. O, sin billete no se mueve la política.