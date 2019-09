Atraer el turismo

LEA TAMBIÉN

Estuve unos días por las playas de Tonsupa, Atacames y Súa, que son los sectores vacacionales a donde, preferente, concurrimos turistas de todo el centro-norte de la Sierra, también del Oriente y buena cantidad de colombianos. Con lo experimentado en esas visitas, tengo que expresar mi alarmada sorpresa al encontrar mucho descuido, desorden, desaseo, en general y más en Tonsupa: calles de tierra con muchísimos y grandes baches, por veredas tienen maleza, agua de tanqueros, playas con basura, colillas de cigarrillos, botellas de vidrio vacías, numerosos canes en la arena haciendo todo lo imaginable, aguas servidas de torres, salen directamente al mar.

Es inconcebible que las autoridades locales no se preocupen de solucionar las anomalías mencionadas, para que el turista encuentre poblaciones y sectores con mejor imagen posible, sus playas limpias y controladas; eso no demandará mucho presupuesto, sino más bien preocupación, empeño y decisión de todos sus pobladores quienes, considerando que viven del turismo, hasta pueden y deben hacer los trabajos mediante las consabidas mingas, tan beneficiosas donde se las desarrolla. En este momento me acuerdo que hay un Ministerio de Turismo al que hay que decirle que no es solo de decretar puentes vacacionales, sino de preocuparse de estas anomalías que incomodan al turista y, por ello, no vuelve a esos lugares.