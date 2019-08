Assange, Correa y nuestras elecciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No lo conozco dice, solo hable por Skype, una sola vez, así dice Correa, el dueño de la verdad, de la verdad absoluta, hoy prófugo residente en Bélgica, con dirección desconocida. Pero lo interesante es que Assange influyó, o intervino, en las elecciones de los Estados Unidos, ¿qué fue lo que obtuvo de provecho el gobierno de Correa aparte de engrandecer su publicidad como su grandioso ego? No se necesita ser muy sabio para deducir que por lo menos si Assange con su equipo, intervinieron en las elecciones del país más importante del mundo, de seguro Assange hizo el favorcito de intervenir a favor del candidato de Correa y de su agrupación política en nuestras elecciones, no podía ser de otra manera. Dicen que basta un pétalo para saber de color es la rosa. Recuerdan los apagones informáticos en el CNE, justo cuando la diferencia era pequeña entre los candidatos presidenciales, luego al volver la señal, el candidato de Alianza País naturalmente estaba adelante, había rebasado al opositor. Lo más curioso, es lo actual, lo puntual, ¡que nadie dice nada al respecto! ¡Qué maravilla!