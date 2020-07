Sobre artículo de Pablo Cuvi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La semana pasada, el articulista Pablo Cuvi hizo una crítica mordaz contra la gestión realizada por el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, un funcionario que se entregó a la tarea de enfrentar la pandemia en los momentos más difíciles en los que la presencia del presidente Moreno, por obvias razones, no se dio. El ex vicepresidente dio muestras de honestidad, nobleza y compromiso con el país, cumplió una función agotadora y se retiró sin pedir seguridades. Y sí, que bueno que veamos una opción para las próximas elecciones, de una persona comprometida con el deber. Es evidente la falta de objetividad para juzgar del Sr. Cuvi... Pronto tendremos la campaña electoral y esperamos que los periodistas hagan su importante trabajo con análisis inteligentes y apegados a la verdad.