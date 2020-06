Sobre el artículo 'Entre el cinismo y la integridad'

LEA TAMBIÉN

En la página editorial, semanalmente se publican artículos del señor Fabián Corral B. En el que apareció el 8 de junio de 2020 bajo el título “Entre el Cinismo y la Integridad”, allí se expone esta vez, la situación que según su criterio impera en el país. Séame permitido citar unas breves expresiones vertidas en él: “país enfermo de corrupción”; “espeluznados por tanto desafuero y abuso”; “frustrados por la inutilidad de la ley; “caducidad del sentido de la autoridad”; “bajo la superficie putrefacta”; “mirar un noticiero es asistir a la caída libre de una república”; “cómo todo esto nos lleva, incluso a negar lo bueno y a derogar el sentido común”; “el cinismo corroe de tal modo a la sociedad, que anula la capacidad de avergonzarse, deroga el rubor...” etc. Nadie puede negar que el Ecuador soporta una serie de penurias y adversidades de toda naturaleza, desorden, pobreza, corrupción..., ello no es ninguna novedad, basta revisar la historia –antigua y reciente-; pero no debemos estereotiparlo de una manera tan apocalíptica como tiñe ese artículo. Ecuador no ha llegado a los extremos que sufren otros países, ni está emponzoñado ni en disolución como para asombrarnos tanto. El artículo –aunque abriga una esperanza-, en el fondo es fatalista y trae ciertas exageraciones impropias en un espacio editorial donde debe primar la objetividad. Además, resulta extraño que en él no se hayan precisado objetiva y subjetivamente los hechos enunciados para que el juicio no resulte generalizado, y –por otro lado- no se circunscriba sólo a una prédica lacrimosa y patética que en cierto modo merma la auténtica grandeza de nuestro país y la real valía de su gente.