Sobre artículo de Albornoz

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como discípulo del ex Presidente de la República y ex Alcalde de Guayaquil Ing. León Febres Cordero (LFC), permítame glosar ciertas expresiones del ex Diputado Demócrata Popular y articulista deEL COMERCIO, Ec. Vicente Albornoz en su columna “El próximo, ojalá otro Sixto”.

En su desafortunada analogía, el Ec. Albornoz pretende encontrar similitudes en los gobiernos de LFC y de Rafael Correa, afirmando que “el país convulsionado” que heredó Lenín Moreno fue similar al que heredó Rodrigo Borja en 1988 “al borde del abismo económico”, como asegura el columnista.

Ofende a la inteligencia de los ecuatorianos esa comparación pues a pesar de que el Ec. Albornoz menciona el desplome del precio del petróleo en 1986 y el terremoto que averió el oleoducto en 1987, omite hablar de la lotería petrolera que dilapidó Rafael Correa durante su gobierno. En efecto, basta recordar que mientras el barril del precio del petróleo bajó a USD 6 en 1986, en cambio, durante el correato llegó a estar casi a USD 140 el propio barril, es decir, 23 veces más alto; sin embargo de aquello, omite también el Ec. Albornoz, que Ecuador, durante esta última era del Socialismo del Siglo XXI incurrió en una gigantesca deuda pública externa e interna derrochada en contratos que en su mayoría fueron irregulares y cuestionados por su calidad y costos, mientras que en el gobierno de LFC, a pesar de que la reparación del oleoducto originó 6 meses sin que se pueda exportar petróleo, la economía nacional fue dirigida de forma responsable al punto que se gobernó 4 años con el presupuesto de 3 años y a pesar de aquello, su imponente obra pública es aún recordada por los ecuatorianos y jamás fue cuestionada, al punto que el fallecido líder, luego de su paso por el solio presidencial fue reconocido por el pueblo en las urnas, con históricas votaciones tanto para la Alcaldía de Guayaquil como para el Congreso y a pesar de la ferocidad con que intentaban acecharlo sus adversarios políticos de la Izquierda Democrática, PRE y Democracia Popular, partidos que llegaron al Poder luego del Gobierno de León, jamás pudieron observar, peor impulsar procesos judiciales, a pesar de contar con contralores cercanos, que cuestionaran la intachable conducta administrativa de Febres Cordero, más allá de la patraña que inventaron por USD 150 mil del caso Ran Gazid, que fue absolutamente desvirtuada tanto en el ámbito judicial como ante la opinión pública, quedando aquella denuncia,como una maliciosa y temeraria acusación.

Cabe recordar también la lucha que libró LFC combatiendo con la ley en la mano a los grupos subversivos que montaron una escalada terrorista que pretendió acabar con la democracia ecuatoriana, mientras el gobierno de Correa no solo los solapó sino que encumbró a conocidos terroristas de antaño en altas funciones públicas.

No esta demás recordar que calificados organismos internacionales en materia económica cuando han analizado el largo periodo democrático que se reinstauró en 1979, han concluido que el gobierno que mejores resultados tuvo en materia económica fue el de LFC con aumento de la producción, reducción de la pobreza, aumento de la seguridad ciudadana, mejor infraestructura física y todas las obras que el pueblo aún recuerda.