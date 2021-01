'El apagón'

Estimados compatriotas ya nos acercamos al día de las elecciones para presidente y demás dignidades, y esperemos que en esta ocasión no se produzca el consabido apagón. En el cual aparece misteriosamente un ganador de la Revolución Ciudadana, cuando anteriormente estaba ganando otro contendor.

El pueblo ecuatoriano estaremos atentos para que esto no vuelva a ocurrir y las elecciones reflejen el verdadero deseo de la ciudadanía con unas elecciones limpias y transparentes.



Esta vez las elecciones son transcendentales para el futuro de nuestra nación y no caer en propuestas demagógicas de candidatos que ofrecen regalar dinero sin tener el debido financiamiento. Además, lo importante es crear fuentes de trabajo y no ofrecer limosnas ni bonos para que no caigamos en lo que desgraciadamente esta nuestro País hermano Venezuela.