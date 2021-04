A un año de la pandemia

Se ha cumplido un año del aparecimiento de esta pandemia denominada covid 19, situación que ha traído al mundo entero un cambio de actitud y de vida. Situación por demás desastrosa. No creíamos que la situación iba a resultar tan dramática y que resultaría tan difícil detenerla, a pesar de que exista la tecnología necesaria para hacerlo.

Millones de contagiados a nivel mundial y miles de fallecidos. En el Ecuador hemos llegado a cifras, realmente impresionantes, la indisciplina y la inmadurez ha llevado que se lamente situaciones que sobrepasan lo normal, un descuido total en el cuidado, no le damos importancia a este mortal virus y hoy tenemos que lamentar la saturación del servicio medico en todos los hospitales del país. Nos falta conciencia y sabiduría para poder soportar las condiciones sociales y económicas que arroja esta pandemia. Solamente el cuidado personal, tomando todas las precauciones, hará que podamos salir de esta grave situación sanitaria.



A nivel mundial, los científicos han descubierto varias vacunas que permitan, en parte, atenuar los graves síntomas y sus resultados. Lamentablemente no ha existido la suficiente planificación para poder enfrentar el proceso de vacunación, no existen las vacunas necesarias para atender a toda la población. Por ejemplo, hace aproximadamente 15 días realice las gestiones para un turno de vacunación, hasta ahora ninguna respuesta, ojalá me den un turno cerca de mi domicilio y no me manden a los extremos, como usualmente lo están haciendo y que la espera no sea de horas. No podemos negar que todo es culpa del subdesarrollo en que vivimos, subdesarrollo mental que no permite dar soluciones inmediatas a los problemas. En países desarrollados se da situaciones diferente, las atenciones son inmediatas y casi a domicilio, esa es la diferencia, la planificación.



Quiero aprovechar, de la manera más sentida, enviar a todos los que, por esta pandemia, han perdido algún ser querido, mi solidaridad, sabemos muy bien, porque hemos soportado el dolor de la pérdida de un ser querido en esta pandemia. Han sido momentos duros, momentos difíciles, en condiciones nada normales, para ellos mi mano de amigo siempre extendida.