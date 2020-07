El angelito de Bélgica quiere volver para ser vicepresidente

LEA TAMBIÉN

Rafael Correa. Fanático del socialismo del siglo XXI, histrión de la tarima para cantar y bailar, deslucido con camisas adefesiosas; populista que engañó al pueblo con obras faraónicas mal construidas y con sobreprecios; no quiso entregar la cuota del 40% que le corresponde al gobierno por el pago de los jubilados, sino cuando según él fuera necesario; lo que ha puesto en riesgo esta obligación del IESS porque ahora no hay fondos, ya que el actual gobierno está atrasado también con 150 millones de dólares, pues no cancelan desde octubre.

No toleró a opositores ni a rivales, a quienes insultó y enjuició en todo momento; tuvo arrebatos de cólera, salía a la calle rodeado siempre de guardaespaldas, por temor. Fracasado gobernante que nos endeudó, dejó un Estado obeso y mafias que hasta ahora han actuado en el IESS en la adquisición de medicinas e insumos; perseguidor de periodistas que lo denunciaron porque nada de lo corrupto le era ajeno, pues también dilapidó las reservas del Estado.



Se proclamó jefe de todos los jefes, de todas las funciones del Estado, y con “cara de tuco” admitió que le metió la mano a la justicia. Como el rey Luis XIV decía: “El Estado soy yo”. Ahora vive cómodamente en Bélgica disfrutando. Los ecuatorianos debemos estar bien informados para no dejarnos engañar por políticos como el cuentero fugitivo, Correa, en las próximas elecciones presidenciales del 2021.