No hagan un andrajo de la justicia

Ante la montaña de pruebas, es la oportunidad para que se luzca una justicia proba, invocando el nombre de Dios, apelando a la Constitución, implorando señores magistrados su sabiduría, recordándoles sus deberes y responsabilidades : Ama Killa, ama llulla, ama shwa, cumplan la Constitución luchen desde sus espacios contra la corrupción, sembrada por el peor gobierno en los últimos 100 años, ante las pruebas presentadas por el trabajo excepcional la Fiscalía y el trabajo impecable de los jueces de primer nivel, que han respetado el debido proceso y no han caído ante los manjares que dan las fortuna mal habidas, apliquen el numeral 2 del Art. 657 del Código Orgánico Integral Penal rechace el recurso de Casación declarándolo improcedente, existe abundante jurisprudencia en materia penal, suficiente para resolver en Derecho que al no existir violación de Ley expresa, hace incontrovertible la sentencia dictada por el juzgador de segunda instancia, el daño ocasionado al país no puede quedar en la impunidad los sujetos a quienes el pueblo les dio la oportunidad que administren la nación, no dejen que algunos títeres de la viveza criolla y padres del oportunismo, hagan del derecho penal un cómplice de la corrupción, del enriquecimiento ilícito, del peculado, del cohecho, de la concusión, es necesario que ustedes cumplan con la Ley y el clamor nacional, pasando a la historia como verdaderos juristas, de ejemplo para futuras generaciones.