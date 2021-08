Aissa Pazmiño Real

Llevo días pensando, “desdichas y caminos, hacen amigos” un refrán que los abuelos nos decían y que ahora lo comprendo perfectamente, los amigos son la familia que nosotros escogemos y como la vida es un completo enigma nunca sabremos que nos va a suceder y aprendemos a la mala, nos costó mucho entender que no debemos vivir dando explicaciones, nuestros amigos no las necesitan, nuestros enemigos no las creen y los necios no las entienden.

Amigo/a, es aquella persona que nos acompaña a caminar aunque el tiempo sea lluvioso, que nos da la mano para subir si nos cuesta hacerlo solos, que nos habla sin palabras, que nos abraza sin juzgarnos, nos aconseja sin lastimarnos y nos dice la verdad aunque nos duela.

En el transcurrir de la vida conocemos miles de personas y de todas aprendemos algo, algunas son lecciones y otras bendiciones, existen los amigos de paso, las circunstancias hacen que se queden en un lugar especial de nuestro corazón, en la carpeta de “especiales” aunque no los veas seguido o no los vuelvas a ver, otros caminarán contigo y son incondicionales, unos cuantos no eran amigos simplemente fueron conocidos, otros en cambio se quedan en tu vida como un regalo, lo cierto es que el verdadero amigo ríe contigo, llora contigo y no permite jamás que te sientas solo.

Escoge bien a quién llamas amigo y recuerda jamás defraudarlo, si hay que bailar… Bailamos, si hay que llorar… Lloramos, si es necesario sentarnos sin hablar… nos sentamos, si hay que hacer patita de gallo para ayudarlo a subir… pues juntamos las manos. No te dice lo que quieres oír te dice lo que tienes que oír, un amigo de verdad es un tesoro y debemos cuidarlo.