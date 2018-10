LEA TAMBIÉN

“El Ecuador tiene una privilegiada ubicación geográfica y excelentes condiciones climáticas que le han favorecido para disponer de una diversidad de regiones y pisos climáticos que han permitido evolucionar a una Mega Biodiversidad Biológica o variedad de vida terrestre y acuática. No obstante, estas maravillas naturales en el Ecuador es subutilizada o mal usada. Sin embargo, disponemos de grandes extensiones de terrenos para ser aprovechados con ecoagricultura y biotecnología (para alimentos, bioenergía, exportaciones, etc). No aprovechamos ni incorporamos las alternativas energéticas renovables: solar, eólica, biomasa, mini hidráulica, geotermia de baja entropía, otras renovables según proyecto, sin duda, seríamos una potencia mundial en productos de exportación, ecoturismo, ejemplares en la reducción de gases de efecto invernadero y sobretodo amigables conel ambiente y no habría desempleo para nadie. ¿Ustedes qué opinan?